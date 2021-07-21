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Биржевые цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы

С начала июля биржевая цена бензина Аи-92 увеличилась на 4,4%, Аи-95 - на 3,6%.
ТАСС
На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх.
РИА Новости
Также на ценах сказывается продолжающаяся концентрация спроса именно на бирже, заявил РИА «Новости» президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.
Компания
Цена на бензин Аи-92 вскоре может более чем на 10% превысить закрепленную в законе цену для расчета демпфера, из-за чего нефтяные компании рискуют лишиться многомиллиардных компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок.
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