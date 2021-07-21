Цена на бензин Аи-92 вскоре может более чем на 10% превысить закрепленную в законе цену для расчета демпфера, из-за чего нефтяные компании рискуют лишиться многомиллиардных компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок.
Украина получает сигналы на различных уровнях по этому вопросу, и также на различных уровнях продолжается работа для того, чтобы не допустить реализацию российского газопровода в том виде, на который рассчитывают в России, — отметил советник Кроме того, Подоляк подчеркнул, что это история не только об Украине, но и о европейском регионе в целом.
Некоторые СМИ сообщили, что осужденный являлся фотографом и волонтером одного из известных калининградских благотворительных центров, а со своими жертвами он знакомился на детских праздниках и фотосессиях.
В Сети появились кадры обысков в квартире подчиненного главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в получении взятки и организации преступного сообщества.
Необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях уже в течение ближайших двух недель, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, открывая дискуссию на площадке "Единой России".