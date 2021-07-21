Украина пообещала противостоять «Северному потоку — 2»

Украина получает сигналы на различных уровнях по этому вопросу, и также на различных уровнях продолжается работа для того, чтобы не допустить реализацию российского газопровода в том виде, на который рассчитывают в России, — отметил советник Кроме того, Подоляк подчеркнул, что это история не только об Украине, но и о европейском регионе в целом.