Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года, а цена АИ-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение, следует из данных биржи.
«Газпром» в очередной раз забронировал дополнительный объем мощностей в 15 млн кубометров в сутки для прокачки газа через территорию Украины в августе, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Команда ученых рассмотрела в монографии применение вейвлет-анализа к изучению разнообразных нейрофизиологических данных — от записей динамики отдельных нейронов до коллективной активности всей нейронной сети мозга.
Двое российских туристов пострадали в ДТП на горной дороге в турецкой провинции Аланья, путешественники госпитализированы, еще один иностранный турист погиб, сообщили в среду порталу "Интерфакс-Туризм" в Генконсульстве России в Анталье.
Ранее сегодня стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" по факту избиения в коттеджном поселке Рощино семилетнего сына известного музыканта Стаса Пьехи.