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Экономика

Биржевые цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы

На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх.
ПРАЙМ
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года, а цена АИ-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение, следует из данных биржи.
РИА Новости
Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.
РИА Новости
11 июня вице-премьер Александр Новак поручил участникам российского топливного рынка проработать меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин.
Ведомости

Подробнее о событии

Рост цены бензина вторую неделю подряд превысил инфляцию

ТАСС12:03

Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы

Коммерсантъ07:46
Официальный комментарий
Министерство энергетики РФ
Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен
ТАСС09:52

Цена бензина АИ-92 установила новый рекорд

Компания08:29

Биржевые цены на бензин в России бьют рекорды

Росбалт08:40

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 поставили исторический рекорд на петербургской бирже

Фонтанка.Ру07:37

Биржевая цена бензина АИ-95 достигла рекорда, АИ-92 третий день подряд обновляет его

РИА Новости07:43

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже достигла 59 784 рубля за тонну

ПРАЙМ07:41
Интересное

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Нефтегазовая вертикаль19 июля в 08:59

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Двое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Аланье

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Интерфакс12:14

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РИА Новости15:17

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Российская газета12:39