"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября", - сообщила Врадий.
Компания Porsche и гоночное подразделение Manthey-Racing представили совместную разработку под названием 911 GT2 RS Clubsport 25 - это трековый суперкар, выпуск которого посвящен 25-летнему юбилею спортивного подразделения.
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко (38) стал участником проекта Teleprogramma.pro "Загугли звезду", в котором рассказал о начале своей карьере, проблемах Андрея Григорьева-Апполонова и участии в телешоу "Маска".