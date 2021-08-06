Будьте в Плюсе

Биржевые цены на СУГ подскочили на 6% из-за аварии на уренгойском заводе «Газпрома»

FINMARKET.RU - Сегодня рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) пережил период "панических" покупок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Финмаркет
Ажиотаж произошел из-за аварии на ГПЗ «Газпрома» в Новом Уренгое, который обеспечивает сырьем Сургутский ЗСК, являющийся одним из крупнейших продавцов СУГ в России, сообщает «Интерфакс».
OilCapital.ru
Согласно данным СПбМСТБ, биржевые цены на СУГ по национальному индексу в пятницу взлетели более чем на 6% — до 44959 тыс. руб./т. За последние 2 дня цены подскочили почти на 10%.
OilCapital.ru
Вслед за оптовыми ценами на СУГ растут цены на товар в рознице.
Интерфакс

Подробнее о событии

Эксперты: биржевые цены СУГ ускорили рост на фоне аварии на заводе «Газпрома»

ТАСС12:46

Биржевые цены на СУГ подскочили на 6% из-за аварии на уренгойском заводе «Газпрома»

Финмаркет07:08

Авария у «Газпрома» вызвала панику на бирже

Lenta.ru09:55

Биржевые цены на СУГ выросли на 6% из-за аварии на уренгойском заводе «Газпрома»

Деловое.ТВ09:24

Авария у «Газпрома» вызвала панические покупки сжиженных углеводородных газов

Интерфакс07:08

Авария «Газпрома» вызвала панику на бирже

Sibnet Новости10:49
Интересное

Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре

"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября", - сообщила Врадий.
ТАСС13:09

Компания Manthey-Racing отмечает 25-летие выпуском спорткара 911 GT2 RS Clubsport 25

Компания Porsche и гоночное подразделение Manthey-Racing представили совместную разработку под названием 911 GT2 RS Clubsport 25 - это трековый суперкар, выпуск которого посвящен 25-летнему юбилею спортивного подразделения.
Тарантас Ньюс06:46

Участник «Иванушек» рассказал об алкогольной зависимости Андрея Григорьева-Апполонова

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко (38) стал участником проекта Teleprogramma.pro "Загугли звезду", в котором рассказал о начале своей карьере, проблемах Андрея Григорьева-Апполонова и участии в телешоу "Маска".
Lisa.ru09:10