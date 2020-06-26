с чего всё началось

Очередной рекорд побили биржевые цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной сырьевой бирже в пятницу, 26 июня. Так, стоимость АИ-95 с поставкой в европейской части России поднялась на 1,25%, достигнув отметки в 57,9 тыс. рублей за тонну.

Происшествия В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России. 4

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,1K

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 2,4K

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 21

Космос Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).

Экономика Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. 10

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,3K

Авто В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 871

Спорт Авторы Fallout 76 поделились подробностями первого сезона Bethesda Game Studios поделилась подробностями первого сезона Fallout 76, который начнётся уже 30 июня и продлится до середины сентября.

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 266

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

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Экономика Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев. 5