Энергетика
Peterburg2.ruБиржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический максимум
Очередной рекорд побили биржевые цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной сырьевой бирже в пятницу, 26 июня. Так, стоимость АИ-95 с поставкой в европейской части России поднялась на 1,25%, достигнув отметки в 57,9 тыс. рублей за тонну.
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Стоимость бензина побила исторический рекорд: разбираемся, ждать ли нижегородцам дальнейшего повышения цен
Нижегородская Правда25 июня в 05:57
Стоимость бензина на заправках Челябинска может существенно вырасти
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
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Авто
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
Остановка заводов, закрытие дилерских центров, разрушенные цепочки поставок, затоваренные склады готовой продукции, тысячи уволенных сотрудников и небывалый спад продаж — весной 2020 года автомобильная промышленность пережила тяжелейший кризис в истории.
Lenta.ru 24 июня в 17:03
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В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.
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NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
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Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
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По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
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Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
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Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X
В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
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Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
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Появились фото новой домашней формы «Ромы»
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«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
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