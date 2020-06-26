Энергетика

Peterburg2.ruPeterburg2.ruБиржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический максимум

Очередной рекорд побили биржевые цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной сырьевой бирже в пятницу, 26 июня. Так, стоимость АИ-95 с поставкой в европейской части России поднялась на 1,25%, достигнув отметки в 57,9 тыс. рублей за тонну.
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На челябинских заправках подорожает бензин

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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

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Кризис рукотворный: власти не спешат реагировать на оживление спроса на бензин

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Цены на бензин АИ-95 достигли нового исторического максимума

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Стоимость бензина на заправках Челябинска может существенно вырасти

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В Москве завершился Парад Победы

В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

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Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

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Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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Google выпустила новую версию приложения «Google Фото»

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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Происшествия

На Колыме медведь загрыз геолога

Медведь напал на геолога в Омсукчанском округе Колымы, мужчина погиб, следователи вылетели на вертолете к месту инцидента, сообщает в субботу УМВД России по региону.
РИА Новости 02:01
Политика

Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
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Общество

Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов

Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
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Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?

Остановка заводов, закрытие дилерских центров, разрушенные цепочки поставок, затоваренные склады готовой продукции, тысячи уволенных сотрудников и небывалый спад продаж — весной 2020 года автомобильная промышленность пережила тяжелейший кризис в истории.
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В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.
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Армия и оружие

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
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157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

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Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
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Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией

По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика

Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru вчера в 09:10
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Технологии

Ростех разработал уникальный лазерный дальномер для квадрокоптеров

Холдинг Швабе, который входит в государственную корпорацию Ростех, разработал лазерный дальномер для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.
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Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

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РИА Новости вчера в 09:46
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Политика

В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»

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Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X

В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
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Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России

Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
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Общество

В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса

После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM 25 июня в 02:46
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Футбол

Появились фото новой домашней формы «Ромы»

Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы итальянской «Ромы» на сезон-2020/21.
Чемпионат 02:25
Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии

Известия вчера в 21:12
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

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Lenta.ru вчера в 17:50
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