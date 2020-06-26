Энергетика

Peterburg2.ruPeterburg2.ruБиржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический максимум

Очередной рекорд побили биржевые цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной сырьевой бирже в пятницу, 26 июня. Так, стоимость АИ-95 с поставкой в европейской части России поднялась на 1,25%, достигнув отметки в 57,9 тыс. рублей за тонну.
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Кризис рукотворный: власти не спешат реагировать на оживление спроса на бензин

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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

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Цены на бензин АИ-95 достигли нового исторического максимума

Фонтанка.Рувчера в 09:15

На челябинских заправках подорожает бензин

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Стоимость бензина побила исторический рекорд: разбираемся, ждать ли нижегородцам дальнейшего повышения цен

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Стоимость бензина на заправках Челябинска может существенно вырасти

Радио Business FM Челябинск25 июня в 00:29
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Цвет кожи актеров стал важен для озвучивания «Гриффинов» и «Симпсонов»

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Газета.Ru 25 июня в 11:21
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Политика

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В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Общество

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NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня спецпредставитель США по контролю над вооружениями ИА REGNUM обвинил РФ в том, что она разработала план по разобщению НАТО.
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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

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Общество

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Общество

Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем

Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса.
Вечерняя Москва вчера в 23:11
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 25 июня в 05:28
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
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Шоу-бизнес

«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку

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Происшествия

Фигурантов дела о хищении в Ново-Огарево перевели под домашний арест

Фигуранта дела о хищениях при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево, гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко перевели под домашний арест.
РБК вчера в 12:20
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Футбол

15-летний полузащитник «Мальорки» стал самым молодым игроком Примеры

15-летний полузащитник "Мальорки" Лука Ромеро стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании по футболу.
Газета.Ru 24 июня в 21:38
Общество

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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 16:59
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Общество

Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
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По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
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Общество

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Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Общество

Похолодание надвигается на Ивановскую область к следующей неделе

Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

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В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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