Энергетика

Peterburg2.ruPeterburg2.ruБиржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический максимум

Очередной рекорд побили биржевые цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной сырьевой бирже в пятницу, 26 июня. Так, стоимость АИ-95 с поставкой в европейской части России поднялась на 1,25%, достигнув отметки в 57,9 тыс. рублей за тонну.
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Цены на бензин АИ-95 достигли нового исторического максимума

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Стоимость бензина побила исторический рекорд: разбираемся, ждать ли нижегородцам дальнейшего повышения цен

Нижегородская Правда25 июня в 05:57

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

ТАССвчера в 07:18

Кризис рукотворный: власти не спешат реагировать на оживление спроса на бензин

DP.RUвчера в 04:33

На челябинских заправках подорожает бензин

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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 08:43

Стоимость бензина на заправках Челябинска может существенно вырасти

Радио Business FM Челябинск25 июня в 00:29
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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
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Экономика

Июльские платежки ЖКХ поразят россиян

Июльское повышение тарифов грозит еще большим ухудшением материального положения семей и резким ростом задолженности населения за услуги ЖКХ.
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Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
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Политика

Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе

Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК 25 июня в 15:50
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Общественная служба новостей вчера в 13:08
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Армия и оружие

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На международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа, более 1 тысячи компаний представят свыше 25 тысячи образцов вооружений и техники.
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Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия вчера в 17:16
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Наука

Создана уникальная адаптивная оптика для микроскопии

Адаптивная оптика может значительно улучшить качество изображений, полученных глубоко в биологических образцах, но до сих пор была чрезвычайно сложной для реализации.
ГЛАС.RU 25 июня в 00:41
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Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
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В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Шоу-бизнес

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Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
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Зеленский пообещал крымским татарам вернуть Украине Крым и людей

ИА Красная Весна вчера в 11:49
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Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

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Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля

Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.
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Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
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Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
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Энергетика

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Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
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Футбол

Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию

Мигел Гойс, агент нападающего «Фламенго» Витиньо, отреагировал на новость о том, что бразилец может продолжить карьеру в России.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
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В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Natus Vincere представила новый состав по Dota 2

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