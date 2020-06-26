Энергетика
Peterburg2.ruБиржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический максимум
Очередной рекорд побили биржевые цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной сырьевой бирже в пятницу, 26 июня. Так, стоимость АИ-95 с поставкой в европейской части России поднялась на 1,25%, достигнув отметки в 57,9 тыс. рублей за тонну.
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Стоимость бензина побила исторический рекорд: разбираемся, ждать ли нижегородцам дальнейшего повышения цен
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