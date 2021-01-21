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Коммерсантъ

Биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму

Текущие котировки близки к историческому рекорду биржевой цены на АИ-92 (54,9 тыс. руб. за тонну), который был поставлен в мае 2018 года. Цена на АИ-95 21 января превышала 54 тыс. руб. за тонну против прошлогоднего июльского максимума 57,8 тыс. руб. за тонну.В источнике
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Нефтегазовая вертикаль
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Коммерсантъ

Биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму

Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли 21 января до 53,4 тыс. руб. за тонну. Таким образом, его стоимость превысила максимальный уровень лета 2020 года, когда из-за недостатка предложения АИ-92 подорожал до 51,5 тыс. руб. за тонну.
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