Текущие котировки близки к историческому рекорду биржевой цены на АИ-92 (54,9 тыс. руб. за тонну), который был поставлен в мае 2018 года. Цена на АИ-95 21 января превышала 54 тыс. руб. за тонну против прошлогоднего июльского максимума 57,8 тыс. руб. за тонну.

С чего всё началось Биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли 21 января до 53,4 тыс. руб. за тонну. Таким образом, его стоимость превысила максимальный уровень лета 2020 года, когда из-за недостатка предложения АИ-92 подорожал до 51,5 тыс. руб. за тонну. Коммерсантъ 16:44