Энергетика
РБКБиржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
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Комментарии
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России
В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 10:43
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Здоровье
В Дагестан прибыл замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев
Дербентскую городскую больницу, 13 мая посетили замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев и глава Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов.
Сайт администрации Сергокалинского района 10:38
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Происшествия
Присвоившая 109 млн чиновница оштрафована на 40 тысяч рублей
Невский суд оштрафовал Салову на 40 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
News.ru 13:14
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Футбол
Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.
Газета.Ru 10:04
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Общество
Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области
В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия 09:35
Общество
Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр
Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева.
Ведомости вчера в 08:34
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Общество
ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07