«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.

Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 672

Технологии В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19 Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,4K

Авто Chevrolet Niva официально стала Lada Niva Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта. 6

Здоровье В Дагестан прибыл замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев Дербентскую городскую больницу, 13 мая посетили замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев и глава Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов. 22

Футбол Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно. 142

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 12

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,1K

Наука Найдено эффективное лекарство от коронавируса Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.

Общество Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.

Общество Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева. 323

Энергетика Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской. 1