Энергетика
РБКБиржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
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Эксперты объяснили главный российский парадокс: нефть дешевеет, а бензин дорожает
Московский Комсомолецвчера в 11:02
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Комментарии
Армия и оружие
Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов
Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Авто
Интерьер нового Mercedes-Benz S-Класса показали на видео
По предварительным данным, все версии Mercedes-Benz S-Класса будут дополнены электрическим двигателем, а в вариантах от AMG уже не будут использовать 12-цилиндровые ДВС, тогда как в модификации Mercedes-AMG S 63 такой двигатель останется, как и для автомобилей Mercedes-Maybach.
Tvoe-avto.com 13 мая в 09:31
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
По данным издания «Коммерсантъ», которое ссылается на компании, работающие в сфере кибербезопасности, злоумышленники запускают фейковые сайты госуслуг и ресурсов, на которых будто бы можно пройти проверку на выдачу пособий.
RuNews24.ru вчера в 05:03
Культура
Умер страдавший редкой неизлечимой болезнью пианист Эцио Боссо
Итальянскому музыканту было 48 лет. Умер страдавший редкой неизлечимой болезнью пианист Эцио Боссо.
Piter.tv 05:20
Общество
В России за сутки зарегистрировали 10 028 новых случаев коронавируса
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 028 человек в 83 регионах.
Клопс 13 мая в 03:35
Общество
Выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса
По данным "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии в стране было выявлено 262843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58226 человек, за весь период в России от коронавируса скончалось 2418 человек.
РИА СуперОмск 03:53
Общество
Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ вчера в 04:27
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Сергей Жигунов познакомил «копию» Анастасии Заворотнюк с мамой
57-летнего актера Сергея Жигунова, похоже, никак не покидает образ его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк.
Popcornnews.ru вчера в 03:34
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Губернатор Александр Беглов посетил временный госпиталь в «Ленэкспо»
Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал во временном госпитале, который открыт в 7-м павильоне «Ленэкспо».
Фонтанка.Ру 05:16
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
ВОЗ предупредила Европу о вероятности второй волны коронавируса
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 18:01
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Здоровье
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД
Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
Российская газета 04:57
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей вчера в 15:00
Общество
В Самарской области за сутки выявили 56 заболевших коронавирусом
Всего в Самарской области зафиксировали 1302 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Самарская газета 04:22
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» после победы над COVID
Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
РБК 05:19
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной для нового клипа «Daisies»
Для клипа Кэти снялась на природе и появилась в легком белом платье — а позже сняла его, чтобы позировать обнаженной.
Salt Mag 04:05
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса 03:39
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
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