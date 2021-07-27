Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с просьбой Даниила Медведева выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за вопрос о форме российских спортсменов на Играх.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы.
Форвард сборной США по баскетболу и клуба НБА «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ответил консерватору-активисту Чарли Кирку, который назвал четырехкратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Симону Байлз примером «поколения слабаков», «эгоистичным социопатом» и «позором страны».
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на MBio, исследование, проводимое на приматах показало, что имея даже слабый клеточный иммунитет антитела способны обеспечить эффективную защиту организма при повторном инфицировании.