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Кофе арабика подорожал в Нью-Йорке до максимума почти за семь лет

Кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего максимума на фоне беспокойства по поводу сокращения поставок из-за заморозков в Бразилии, пишет Trading Economics.
Интерфакс
Цена фьючерсов в ходе торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures поднималась выше $2 за фунт, впервые с октября 2014 года.
Финмаркет
Более резкое, чем ожидалось, падение температур в трех основных кофепроизводящих регионах страны - штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс - вызывает опасения и за урожай следующего года.
Финмаркет
Как отмечает издание, усугубляют ситуацию перебои с поставками, которые испытывают два других крупных производителя кофе - Колумбия и Вьетнам.
Финмаркет

С чего всё началось

Кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего рекорда из-за беспокойства по поводу снижения поставок из-за заморозков в Бразилии, пишет
 Trading Economics.

Подробнее о событии

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Цена фьючерсов на торгах нью-йоркской биржи ICE Futures поднялась выше двух долларов за фунт

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