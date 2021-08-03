ТАССБиржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумыПредыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля.РИА НовостиБиржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась за день на 0,9% - до 42,83 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива - на 0,3%, до 51,37 тыс. рублей за тонну.Агентство нефтегазовой информации28 июля финксировался предыдущий рекорд, когда цена достигла 43,32 тысячи рублей за тонну.Московский КомсомолецГлава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТарантас НьюсТарантас НьюсИА Красная ВеснаНовый ДеньZAB.RUРоссийская газетаРосбалтЦентральная Служба НовостейФАНLife.ruПрофильЭкономика сегодняГазета.RuNeftegaz.ruOilCapital.ruС чего всё началось Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,3%, до рекордных 57,602 тыс. руб. за тонну, следует из данных СПбМТСБ. Коммерсантъ08:02Подробнее о событииБиржевая цена бензина Аи-92 снова побила рекордПрофиль10:33На всякий налоговый маневр найдется сезонный ремонтOilCapital.ru05:58Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумыКоммерсантъ08:02Биржевая цена бензина Аи-92 и СУГ вновь бьет исторические рекорды в РФПРАЙМ07:51Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумыТАСС07:02Угрозы властей не смогли остановить рекордный рост цен на бензинLenta.ru08:49Средние оптовые цены спотового рынка РФ на мазут М-100 к 30 июля 2021 года выросли до 25 тыс. руб. за тоннуPortNewsвчера в 07:24Показать ещёОценить122Поделиться