Будьте в Плюсе

Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумы

Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля.
РИА Новости
Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась за день на 0,9% - до 42,83 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива - на 0,3%, до 51,37 тыс. рублей за тонну.
Агентство нефтегазовой информации
28 июля финксировался предыдущий рекорд, когда цена достигла 43,32 тысячи рублей за тонну.
Московский Комсомолец
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже.
РИА Новости

С чего всё началось

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,3%, до рекордных 57,602 тыс. руб. за тонну, следует из данных
 СПбМТСБ.

Подробнее о событии

Биржевая цена бензина Аи-92 снова побила рекорд

Профиль10:33

На всякий налоговый маневр найдется сезонный ремонт

OilCapital.ru05:58

Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумы

Коммерсантъ08:02

Биржевая цена бензина Аи-92 и СУГ вновь бьет исторические рекорды в РФ

ПРАЙМ07:51

Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ обновили исторические максимумы

ТАСС07:02

Угрозы властей не смогли остановить рекордный рост цен на бензин

Lenta.ru08:49

Средние оптовые цены спотового рынка РФ на мазут М-100 к 30 июля 2021 года выросли до 25 тыс. руб. за тонну

PortNewsвчера в 07:24
Интересное

Умер актер из «Шерлока Холмса» и «Окна в Париж» Анатолий Рудаков

Заслуженный артист России Анатолий Рудаков, который сыграл в фильмах «Шерлок Холмс» (2013) и «Окно в Париж», умер на 72-м году жизни, сообщил РБК исполнительный директор Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге Александр Вигенович.
РБКвчера в 12:59