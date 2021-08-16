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Биржевые цены на бензин и сжиженный газ перешли к снижению

Биржевые территориальные индексы автомобильных бензинов марок "Регуляр-92" и "Премиум-95", а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) начали снижаться после недельного роста.
ТАСС
По данным Росстата, с 2 по 9 августа бензин и дизельное топливо прибавили в среднем еще 13 копеек.
РИА Новости
АИ-92 подорожал до 45,82 рубля за литр (плюс десять копеек), АИ-95 — до 49,58 (плюс 11), АИ-98 — до 56,99 (плюс 27).
РИА Новости
Наконец, на внутренний рынок сильно давит подъем нефтяных котировок — с 67 до 76 долларов за баррель при неизменном валютном курсе рубля.
РИА Новости

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