ТАССБиржевые цены на бензин и сжиженный газ перешли к снижениюБиржевые территориальные индексы автомобильных бензинов марок "Регуляр-92" и "Премиум-95", а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) начали снижаться после недельного роста.ТАССПо данным Росстата, с 2 по 9 августа бензин и дизельное топливо прибавили в среднем еще 13 копеек.РИА НовостиАИ-92 подорожал до 45,82 рубля за литр (плюс десять копеек), АИ-95 — до 49,58 (плюс 11), АИ-98 — до 56,99 (плюс 27).РИА НовостиНаконец, на внутренний рынок сильно давит подъем нефтяных котировок — с 67 до 76 долларов за баррель при неизменном валютном курсе рубля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSputnik АбхазияSputnik АбхазияЦентральная Служба НовостейРИА “Informing”Караван ЯрмаркаФАНПенза-ВзглядDeita.ruLive24Народные новостиCar.ruZAB.RUЗа рулемЭкономика сегодняПодробнее о событииБиржевые цены на все нефтепродукты, кроме авиатоплива, снижаются на Санкт-Петербургской биржеПРАЙМвчера в 07:40Биржевые цены на бензин и сжиженный газ перешли к снижениюТАССвчера в 07:19Нефтяным компаниям России поручили нарастить продажи бензина на биржеЭкономика сегоднявчера в 03:27Биржевые цены на бензин и газ начали снижениеNews.ruвчера в 07:56Резервный вариант: что сделают с ценами на бензинРИА Новостивчера в 01:00Цены на бензин сделали очередной рывокКараван Ярмарка14 августа в 10:07Минэнерго: россияне экономят на бензине благодаря государствуDeita.ru13 августа в 17:00Показать ещёОценить63Поделиться