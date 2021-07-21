США и Германия заключили соглашение по газопроводу «Северный поток — 2»

Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.