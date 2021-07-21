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Биржевые цены на бензин выровняются к концу июля

Сорокин отметил, что повышение биржевых цен на топливо было вызвано рядом сезонных факторов (увеличением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков и ремонтом на нескольких НПЗ), а также восстановлением экономики и ростом активности в различных сферах.
Нефтегазовая вертикаль
"Минэнерго рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости
«Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны», - подчеркнул он.
Нефтегазовая вертикаль
С начала июля биржевая цена бензина Аи-92 увеличилась на 4,4%, Аи-95 - на 3,6%.
ТАСС

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