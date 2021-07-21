Сорокин отметил, что повышение биржевых цен на топливо было вызвано рядом сезонных факторов (увеличением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков и ремонтом на нескольких НПЗ), а также восстановлением экономики и ростом активности в различных сферах.
Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток — 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.