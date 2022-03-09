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Биржевые цены на бензины рухнули на рекордные 7-10% за день

Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду показали рекордное падение за один день торгов, снизившись на 7-10%, свидетельствуют данные биржи.
Интерфакс
Стоимость дизельного топлива также снизилась, но менее заметно.
РИА Новости
Давление на стоимость топлива оказывает низкий спрос и высокие объемы запасов, находящиеся на рекордных отметках: по бензинам - 1,96 млн тонн, по дизтопливу - 3,27 млн тонн.
Финмаркет
Стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 3,33%, до 47 972 рублей, зимнего - на 3,7%, до 48 849 рублей.
РИА Новости

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Цены на бензин рухнули на рекордные 7-10% всего за день
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Биржевые цены на бензины рухнули на рекордные 7-10% за день
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