"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций - он предусматривает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций", - говорится в сообщении.
ФРГ является основным препятствием в вопросе отключения Сбербанка от SWIFT, страна также выражала обеспокоенность из-за возможного ограничения доступа РФ к портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированных дипломатов и попавшие в его распоряжение документы.
Вооруженные силы России обнаружили секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтверждают подготовку Киевом наступления на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в марте 2022 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков, сообщил ТАСС.