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Биржевые цены на дизель в России достигли исторического максимума 56 769 рублей за тонну

Биржевые стоимости бензина Аи-92 и Аи-95 также поднялись соответственно на 2,29 процента, до 43 793 рублей за тонну, и 2,45 процента, до 50 105 рублей за тонну.
Lenta.ru
Стоимость авиакеросина опустилась на 0,09% после обновления рекорда, достигнутого накануне, до 69 187 рублей за тонну.
РИА Новости
Возобновление роста биржевых цен связано с корректировкой демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, рассказывал РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.
РИА Новости
В последние недели ситуация начала меняться, только с 18 по 22 июля цены на бензин на бирже выросли на 10 процентов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Цены на дизель в РФ поднялись до рекордных 56 769 рублей за тонну в пятницу
Solenka.info08:20
Стоимость дизельного топлива на бирже достигла исторического максимума
Профиль09:30
Биржевые цены на дизель в России достигли исторического максимума 56 769 рублей за тонну
Lenta.ru09:03
Биржевые цены на дизельное топливо побили исторические рекорды
Новые Известия08:32
Цена дизеля на бирже в России достигла исторического максимума в 56 769 рублей за тонну
Газета.Ru09:38
Цена на дизтопливо на бирже достигла исторического максимума
ТАСС09:00
Цены на дизель в России выросли до рекордных 56 769 рублей за тонну в пятницу
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