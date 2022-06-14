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Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров

Биржевая цена газа в ходе торгов на площадке ICE превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. На 13:58 мск стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 10,31%, достигнув €92 за 1 МВт· ч, или $1008 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса евро.
РБК Инвестиции
Сейчас стоимость голубого топлива в Европе приблизилась к отметке в $1000 за тысячу кубометров.
Капитал страны
Ценовой максимум июльских фьючерсов (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF), достигнутый в 13.58 мск, составил 989,3 доллара (+9,3%).
РИА Новости
В четверг, 9 июня, наблюдался скачок на 16% на фоне новостей о взрыве на СПГ-заводе в США, цены выросли до 1017,9 доллара, но в тот же день скорректировались почти до 950 долларов, снижались в пятницу и понедельник.
РИА Новости

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