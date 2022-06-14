Биржевая цена газа в ходе торгов на площадке ICE превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. На 13:58 мск стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 10,31%, достигнув €92 за 1 МВт· ч, или $1008 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса евро.
В четверг, 9 июня, наблюдался скачок на 16% на фоне новостей о взрыве на СПГ-заводе в США, цены выросли до 1017,9 доллара, но в тот же день скорректировались почти до 950 долларов, снижались в пятницу и понедельник.
«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 500 богатейших людей мира в текущем году потеряли в общей сложности $1,4 трлн, в том числе $206 млрд только за понедельник из-за обвала фондовых рынков от роста процентных ставок и инфляции.
"Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей) на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск",— сообщил он.