Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста почти до 10% на фоне сообщения об остановке еще одной турбины "Северного потока", превышают 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Счетная палата отклонила законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц", предусматривающий увеличение НДФЛ до 18% для граждан, доходы которых составляют 50 млн руб. в год и более.