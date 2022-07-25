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Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут, удерживаясь выше $1700 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста почти до 10% на фоне сообщения об остановке еще одной турбины "Северного потока", превышают 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник открылась на уровне $1685, и к настоящему времени котировки выросли более чем на 10%.
Интерфакс
После озвученных «Газпромом» рисков по поводу возврата Siemens турбины для газопровода «Северный поток» цены на газ Европе пошли вверх.
Нефтегазовая вертикаль
Объемы прокачки составляют 40% от номинальной мощности (67 млн куб. м в сутки).
Коммерсантъ

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