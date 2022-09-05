Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
"Почта России" рассчитывает начать эксперимент по доставке российского вина в апреле 2023 года, одним из основных параметров будет доставка не раньше 24 часов с момента заказа, заявил генеральный директор компании Максим Акимов на площадке ВЭФ-2022.
Владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna в Балтийское море у берегов Латвии.
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как "Газпром" сообщил о приоостановке поставок по газопроводу "Северному потоку" из России в Европу.