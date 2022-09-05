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Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 30%

Биржевые цены на газ в Европе на самом открытии торгов понедельника поднялись выше 2900 за тысячу кубометров и росли более чем на 30%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
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РИА Новости
Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
ПРАЙМ
«Газпром» 2 сентября объявил о полной остановке газопровода «Северный поток» на неопределенный срок.
Forbes
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы.
ПРАЙМ

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