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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 мая достигли 1100 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе продолжают расти на фоне заявления "Газпрома" о сокращении поставок ресурса по газопроводу "Северный поток".
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Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара).
РИА Новости
Вскоре цены ускоряли рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов.
Finam.Ru
Затем компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
РИА Новости

Подробнее о событии

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