Lenta.ruБиржевые цены на газ в Европе выросли на $100 за тысячу кубометров до $1153В начале торгов на лондонской бирже ICE стоимость природного газа взлетела до 1153 долларов за тысячу кубометров.Lenta.ruЦена "голубого топлива" на газовом рынке Европы в начале торгов понедельника растет на 5,7%, почти до 1120 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.ПРАЙМВ пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубических метров, а расчетная цена составила 1047,6 доллара (903 евро).ПРАЙМВ последние месяцы газовый рынок Европы переживает значительные колебания.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНREGNUMПодробнее о событииЦена на газ в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометровВзгляд.ру03:10Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии растет почти на 6%Агентство нефтегазовой информации05:03Биржевые цены на газ в Европе выросли на $100 за тысячу кубометров до $1153Lenta.ru04:03Цены на газ в Европе растут в начале торгов почти до 1020 долларов за тысячу кубовРИА Новости03:56Цены на газ в Европе вновь превысили 1100 долларовМосковский Комсомолец05:06Газ в Европе вновь торгуется выше $1100 за 1 тыс. куб. мТАСС02:52Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растет до 1120 долларов за тысячу кубовПРАЙМ02:48Показать ещёОценить619Поделиться