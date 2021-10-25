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Биржевые цены на газ в Европе выросли на $100 за тысячу кубометров до $1153

В начале торгов на лондонской бирже ICE стоимость природного газа взлетела до 1153 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru
Цена "голубого топлива" на газовом рынке Европы в начале торгов понедельника растет на 5,7%, почти до 1120 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
ПРАЙМ
В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубических метров, а расчетная цена составила 1047,6 доллара (903 евро).
ПРАЙМ
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает значительные колебания.
РИА Новости

Подробнее о событии

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