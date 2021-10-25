Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1109 за тыс. куб. м, или €92 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).
Ранние слухи заключались в том, что телефон будет работать под управлением Android Go Edition, однако Jio и Google работали вместе над созданием Pragati OS - Android, предназначенной для индийского рынка, с множеством функций, нацеленных на конкретных пользователей.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.
Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное.