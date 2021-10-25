Будьте в Плюсе

Биржевые цены на газ в Европе выросли на $100 за тысячу кубометров до $1153

По состоянию на 10:34 по московскому времени топливо торгуется на уровне 1115 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1109 за тыс. куб. м, или €92 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).
ТАСС
В пятницу, 22 октября, торги завершились на отметке чуть более 1050 долларов за тысячу кубов.
РИА Новости
Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ.
ТАСС

Подробнее о событии

Данные торгов: цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию выросла на 1,3%
ПРАЙМ12:44
Цена газа в Европе к концу торгов опустилась до $1060 за 1 тыс. куб. м
ТАСС12:30
Биржевые цены на газ в Европе выросли на $100 за тысячу кубометров до $1153
Lenta.ru04:03
Цены на газ в Европе вновь превысили 1100 долларов
Московский Комсомолец05:06
Цены на газ в Европе растут в начале торгов почти до 1020 долларов за тысячу кубов
РИА Новости03:56
Цены на газ в Европе снова поднялись выше $1100 за тысячу кубометров
REGNUM03:48
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров
Взгляд.ру03:10

Интересное

Путин обсудил по телефону с Джонсоном Афганистан и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером-министром Британии Джонсоном, обсудили климатическую проблематику, Афганистан и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости11:58

Jio работает с Google над созданием Pragati OS

Ранние слухи заключались в том, что телефон будет работать под управлением Android Go Edition, однако Jio и Google работали вместе над созданием Pragati OS - Android, предназначенной для индийского рынка, с множеством функций, нацеленных на конкретных пользователей.
Megaobzor.com10:10

Минфину придется искать допсредства на льготные ипотечные программы из-за ставки ЦБ

Минфин РФ рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование.
Интерфакс09:00

Гинцбург: 80% заболевших после прививки «Спутником V» купили сертификат

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.
Коммерсантъ08:10

Атташе Германии вручили ноту из-за слов главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное.
РИА Новости10:48