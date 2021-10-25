Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1109 за тыс. куб. м, или €92 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).