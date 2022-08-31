ВедомостиБиржевые цены на газ в Европе выросли на 5% в начале торговЦены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду после остановки газопровода "Северный поток" растут на 5% и близки к 2900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.РИА НовостиСтоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 906 за 1 тыс. куб. м, или €280 за МВт·ч, сообщает ТАСС, На рост цен повиляла приостановка поставок газ по "Северному потоку".Агентство нефтегазовой информацииПоследнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок.РИА НовостиКомпания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.ПРАЙМЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuКомсомольская правдаРамблерПрофильАргументы и ФактыФАНРБК ИнвестицииИзвестияDP.RUГазета.RuПодробнее о событииГаз в Европе подорожал на фоне приостановки поставок по «Северному потоку»Профиль03:10Цены на газ в Европе растут еще быстрее на фоне полной остановки «Северного потока-1»Ku.life03:04Фьючерсы на газ на хабе TTF подорожали на 5,5% после остановки «Северного потока»Lenta.ru02:48Цена газа в Европе превысила 2900 долларов после приостановки «Северного потока»Комсомольская правда02:58Цена газа в Европе превысила $2 900 на фоне приостановки поставок по «Северному потоку»ТАСС02:48На фоне остановки «Северного потока» цена газа в Европе выросла на 5,5%Бизнес журнал03:00Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% в начале торговВедомости02:44Показать ещёОценить38Поделиться