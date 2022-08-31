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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% в начале торгов

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду после остановки газопровода "Северный поток" растут на 5% и близки к 2900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
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РИА Новости
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 906 за 1 тыс. куб. м, или €280 за МВт·ч, сообщает ТАСС, На рост цен повиляла приостановка поставок газ по "Северному потоку".
Агентство нефтегазовой информации
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок.
РИА Новости
Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
ПРАЙМ

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