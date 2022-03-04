«4 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого была подробно обсуждена ситуация на Украине», — говорится в заявлении.
«Вашингтон Кэпиталз» не позволил российскому капитану команды Александру Овечкину пообщаться с местными корреспондентами после победы в матче с регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:0), сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл.
Датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg) приняла решение прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продукции российской «Балтике».