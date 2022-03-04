Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Рязанской области был задержан гражданин России 2004 года рождения, который занимался администрированием в закрытых группах в мессенджерах и соцсетях по заданию главаря группировки - гражданина Украины Егора Краснова.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская государственная телерадиокорпорация КАН со ссылкой на Кремль.
Москва предупредила Литву, Латвию и Эстонию об ответственности за развязанный антироссийский психоз, потребовала власти в этих странах принять меры по защите российских загранучреждений, заявили в МИД РФ.
КНР призывает РФ и Украину к прямым переговорам, даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.