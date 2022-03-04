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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 30% за день

Биржевая стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах по итогам торгов 4 марта выросла на 26,9% к предыдущему закрытию, следует из данных Межконтинентальной биржи.
Forbes
Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность.
РИА Новости
Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.
Финмаркет
В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
РИА Новости

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