ПРАЙМБиржевые цены на газ в Европе выросли почти на 4%, до 1580 долларовБиржевые цены на газ в Европе в четверг превысили отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, темпы роста составляют около 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.ПРАЙМВ начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы.ПРАЙММинимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.ПРАЙМКомпания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.ТАССЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииREGNUMКомсомольская правдаПрофильНовый ДеньНовые ИзвестияГазета.RuАргументы и ФактыRT на русскомИзвестияПодробнее о событииБиржевые цены на газ в Европе выросли почти на 4%, до 1580 долларовПРАЙМ12:45Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1600 долларовОбщественная служба новостей10:25Биржевые цены на газ в Европе превысили $1600 впервые с 10 мартаRT на русском07:51Цены на газ в Европе превысили отметку в 1600 долларов за тысячу кубометровНовые Известия08:20Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли 1600 долларов за тысячу кубовРИА Новости07:48Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометровКомсомольская правда08:56Цена газа в Европе превысила $1 600 за 1 тыс. куб. мТАСС07:58Показать ещёОценить419Поделиться