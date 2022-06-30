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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 4%, до 1580 долларов

Биржевые цены на газ в Европе в четверг превысили отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, темпы роста составляют около 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы.
ПРАЙМ
Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
ТАСС

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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 4%, до 1580 долларов
ПРАЙМ12:45
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1600 долларов
Общественная служба новостей10:25
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1600 впервые с 10 марта
RT на русском07:51
Цены на газ в Европе превысили отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров
Новые Известия08:20
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли 1600 долларов за тысячу кубов
РИА Новости07:48
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров
Комсомольская правда08:56
Цена газа в Европе превысила $1 600 за 1 тыс. куб. м
ТАСС07:58

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