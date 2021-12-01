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Биржевые цены на кофе достигли максимума с 2011 года

Цены на кофе достигли максимального уровня за десять лет.
Ведомости
Стоимость кофе с поставкой в декабре на бирже в понедельник достигла $2,34 за фунт.
Коммерсантъ
Базовый ценник Международной ассоциации производителей кофе недавно достигал 2,07 доллара, что на 85% дороже показателя за 2020 год.
ФАН
По словам Оле Хансена из Saxo Bank, нужно учитывать «ситуацию нынешнего года в Бразилии, где на кофейных плантациях были небывалые за многие годы заморозки, а потом был период засухи, из-за чего урожай 2022 года может оказаться очень печальным».
Коммерсантъ

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