По словам Оле Хансена из Saxo Bank, нужно учитывать «ситуацию нынешнего года в Бразилии, где на кофейных плантациях были небывалые за многие годы заморозки, а потом был период засухи, из-за чего урожай 2022 года может оказаться очень печальным».
В некооперативном сценарии с пограничными углеродными налогами уровень благосостояния России падает на 9,2% к 2050 году относительно базового сценария, а ее ВВП — на 4,6%. «Следовательно, участие в совместных действиях по борьбе с изменением климата — более действенная стратегия для России», — утверждает ВБ.