По словам Оле Хансена из Saxo Bank, нужно учитывать «ситуацию нынешнего года в Бразилии, где на кофейных плантациях были небывалые за многие годы заморозки, а потом был период засухи, из-за чего урожай 2022 года может оказаться очень печальным».