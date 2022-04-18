Lenta.ruБиржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентовБиржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентов за день (до 19,8 тысячи рублей за тонну), рухнув до уровня начала прошлого года.Lenta.ru«Цены на мазут находятся на беспрецедентно низком уровне, снизившись с начала марта с порядка 30 тыс. руб. за тонну»,— отмечает Олег Жирнов из КПМГ.КоммерсантъПо данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия произвела 43 млн тонн мазута.КоммерсантъВ последние годы крупным рынком для российского мазута также стали США, которые в марте ввели эмбарго на импорт энергоносителей из РФ.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБиржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентовLenta.ru02:46НПЗ резко снижают цены в попытке избежать остановкиКоммерсантъ17:37Показать все источникиОценить2Поделиться