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Биржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентов

Биржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентов за день (до 19,8 тысячи рублей за тонну), рухнув до уровня начала прошлого года.
Lenta.ru
«Цены на мазут находятся на беспрецедентно низком уровне, снизившись с начала марта с порядка 30 тыс. руб. за тонну»,— отмечает Олег Жирнов из КПМГ.
Коммерсантъ
По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия произвела 43 млн тонн мазута.
Коммерсантъ
В последние годы крупным рынком для российского мазута также стали США, которые в марте ввели эмбарго на импорт энергоносителей из РФ.
Агентство нефтегазовой информации

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Биржевые цены на мазут 15 апреля резко упали почти на 16 процентов
Lenta.ru02:46
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Коммерсантъ17:37
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