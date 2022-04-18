Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано «огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени».
Политик заявил, что с уважением относится к деятельности Джо Байдена на посту президента США, однако выразил несогласие с нежеланием главы государства и его советников по вопросам внешней политики направлять американских военных на Украину.
У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.