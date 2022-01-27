13 января замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI заявил в ответ на вопрос о возможности развертывания российской военной инфраструктуры, например, на Кубе или в Венесуэле: «Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду».