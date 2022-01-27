13 января замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI заявил в ответ на вопрос о возможности развертывания российской военной инфраструктуры, например, на Кубе или в Венесуэле: «Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду».
Консульство РФ в Каире делает все необходимое для скорейшего освобождения российского фотографа Арсения Котова, задержанного в Каире после конфликта с местными жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.
Американский посол Дж. Салливан передал заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Александру Грушко письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел на своем сайте.