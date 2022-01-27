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Биржевые индексы РФ снижаются в начале торгового дня

Рублевый индекс Мосбиржи теряет 1,75% и находится на уровне 3298,9 пункта.
ФАН
К 11:30 индекс МосБиржи составил 3408,27 пункта (+1,5%), индекс РТС вырос до 1365,67 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже повысились в пределах 3,4%.
Интерфакс
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 93 копейки, до 78,49 рубля, курс евро – 1,51 рубля, до 87,89 рубля.
ПРАЙМ
В настоящее время за "бочку" марки Brent дают 89,38 доллара (-0,64%), а за доллар - 79,613 рубля (+0,25%).
Finam.Ru

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Биржевые индексы РФ снижаются в начале торгового дня
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