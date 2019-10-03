Финансы
КоммерсантъБиржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года
Индекс деловой активности в прошлом месяце снизился до 47,8 пункта — это минимальный уровень с июня 2009 года. В Великобритании также наблюдаются рекордные за три года снижение показателей. Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
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Политика
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ
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Здоровье
В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
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Политика
Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия
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Вести.Ru вчера в 10:09
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Спорт
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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
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Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой
Lenta.ru вчера в 06:35
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
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ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229
Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение в бое полусредней весовой категории от американца Лоренса Ларкина в результате раздельного решения судей.
Вести.Ru 00:13
Политика
В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну.
РБК 00:38
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Политика
Microsoft сообщила об атаке иранских хакеров на аккаунты политиков США
Группа связанных с правительством Ирана хакеров пыталась взломать адреса электронной почты и аккаунты одного из участников будущей президентской кампании в США.
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Происшествия
В Якутии 158 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
Задымление случилось в подвальном помещении. Детей и персонал учреждения эвакуировали в соседний корпус, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 21:10
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 02 октября в 13:21
Единоборства
Стали известны гонорары Головкина и Деревянченко за бой
Стало известно, сколько получал боксеры Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко за проведенный поединок, сообщает ESPN.
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Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости вчера в 07:19
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
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3DNews 03 октября в 07:27
Наука
Циклическая смена влажности помогла синтезу нуклеозидов в РНК-мире
N+1 03 октября в 15:40
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия
Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
RT на русском вчера в 15:49
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
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Армия и оружие
На Украине называют условия отвода войск на Донбассе
Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.
Военное обозрение 02 октября в 22:53