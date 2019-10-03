Индекс деловой активности в прошлом месяце снизился до 47,8 пункта — это минимальный уровень с июня 2009 года. В Великобритании также наблюдаются рекордные за три года снижение показателей. Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.

Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

Политика Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.

Здоровье В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила В последней в этом году зарегистрированы 9 случаев заболевания. Напомним, лихорадка Западного Нила переносится комарами.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отдохнула с детьми в Планетарии 70-летняя Алла Пугачева вместе Максимом Галкиным воспитывает двоих детей: дочь Лизу и сына Гарри, которым в прошлом месяце исполнилось шесть лет.

Общество Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.

Общество Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.

Происшествия В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».

Спорт Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Политика Демократы запросили у Белого дома документы по Украине Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.

Единоборства ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229 Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение в бое полусредней весовой категории от американца Лоренса Ларкина в результате раздельного решения судей.

Политика В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну.

Политика Microsoft сообщила об атаке иранских хакеров на аккаунты политиков США Группа связанных с правительством Ирана хакеров пыталась взломать адреса электронной почты и аккаунты одного из участников будущей президентской кампании в США.

Происшествия В Якутии 158 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате Задымление случилось в подвальном помещении. Детей и персонал учреждения эвакуировали в соседний корпус, пишет ТАСС.

Политика Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Единоборства Стали известны гонорары Головкина и Деревянченко за бой Стало известно, сколько получал боксеры Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко за проведенный поединок, сообщает ESPN.

Музыка Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.

Игры Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.

Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.