Финансы

ТАССТАССФондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые приводит телеканал CNBC. Американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пунктов (примерно 1,9%), достигнув отметки около 26079 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Фондовые торги в США завершились ростом после двух «негативных» дней

Росбалтвчера в 02:10

Американские индексы выросли после двухдневного падения

РБКвчера в 02:03

Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ». Сегодня инвесторы сосредоточат свое внимание на отчете о рабочих местах в США

Глас Народавчера в 00:31

Фондовый рынок США снова растет после серьезного спада

REGNUMвчера в 15:19

Индексы США выросли на 0,5-1,1% по итогам четверга после двух дней резонансного снижения

ПРАЙМ03 октября в 16:30

Мировой рынок рекордно упал

Lenta.ru03 октября в 04:37

Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

Коммерсантъ03 октября в 02:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Политика

Лукашенко и Зеленский встретились в Житомире

REGNUM вчера в 06:44
Фигурное катание

Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье

Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
РИА Новости 03:16
Происшествия

Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде

Rambler News Service вчера в 01:59
Политика

Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Газета.Ru 02:05
Транспорт

СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров

Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Кино

Глава Якутии позвал автора «Игры престолов» Джорджа Мартина в гости

Pravda.Ru 03:09
Происшествия

Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Происшествия

Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии

Газета.Ru 03:09
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня вчера в 09:34
Происшествия

Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

Представитель банка сообщил журналистам, что Сбербанк не подтверждает и считает некорректной информацию об утечке данных 60 млн клиентов, так как за все время банк выпустил меньше карт — около 40 млн.
РБК 03 октября в 11:07
Происшествия

Летевший в Турцию самолёт вернулся во Внуково из-за дебошира

Самолёт Turkish Airlines, который отправился в Стамбул из московского аэропорта Внуково, вернулся в аэропорт вылета из-за неадекватного поведения пьяного пассажира.
RT на русском вчера в 18:22
Происшествия

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском 01:17
Экономика

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
RT на русском вчера в 05:30
Волейбол

Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:03
Финансы

Курсы валют на сегодня, 4 октября 2019 года

Курсы валют сегодня 04.10.2019 Центробанк России составляют: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 04.10.2019 по данным Центробанка составляет 65.44 рублей за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг 03 октября в 17:17
Интернет

Facebook запустила мессенджер для близких друзей из Instagram

Коммерсантъ 03 октября в 17:22
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Авто

В Китае представили новый лимузин для главы государства

На военном параде в Китае появился новый лимузин, он предназначен для перевозки главы государства.
Актуальные Новости 00:15
Интернет

В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку

В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
Татар-информ вчера в 13:12
Происшествия

Автокран упал в реку в центре Петербурга

Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия

Тело жестоко убитой 17-летней девушки нашли в Домодедово

Газета.Ru 03:21
Политика

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

ТАСС 01:53
Политика

Путин обвинил российские телеканалы в очернении Украины

На российском телевидении Украина и украинцы специально выставляются в невыгодном свете, заявил в ходе заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 03 октября в 13:42
Авто

Toyota назвала стоимость RAV4 TRD Off-Road

Компания Toyota обнародовала ценник внедорожной версии кроссовера Toyota RAV4 TRD Off-Road, впервые представленной во время Чикагского автосалона нынешнего года.
Allroader.ru вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное