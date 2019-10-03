Финансы
КоммерсантъБиржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года
Индекс деловой активности в прошлом месяце снизился до 47,8 пункта — это минимальный уровень с июня 2009 года. В Великобритании также наблюдаются рекордные за три года снижение показателей. Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
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Транспорт
Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве
Хуснуллин напомнил, что в 2019 году построено 18 км линий, 8 станций и 1 депо, а за последние восемь лет с учетом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и 9 депо.
Интерфакс 03:57
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
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Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
РИА Новости 06:10
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
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Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми.
Российская газета 06:26
Недвижимость
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В сравнении со вторым кварталом стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15694 руб.) По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений).
РБК 03 октября в 02:27
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Стоцкая объяснила отказ от ДНК-теста на родство сына с Киркоровым
"Все равно не поверят", - объяснила она. Стоцкая высказалась об отношениях с Киркоровым и слухах о сыне от певца в интервью Алле Довлатовой.
Экономика сегодня вчера в 09:27
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер вчера в 12:52
Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
Москва 24 02 октября в 03:56
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Происшествия
Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
Знакомые рассказали об убитой в подмосковном Домодедово 17-летней студентке. По данным РЕН ТВ, девушка училась в МГТУ имени Баумана.
РИА Новости 05:55
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Петросян забрал вещи и документы из квартиры Степаненко
Юморист забрал компьютер, нужный ему для работы, удостоверение Народного артиста, личные вещи, не являющиеся предметом раздела.
Хорошие новости 04:26
Армия и оружие
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РБК вчера в 13:08
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 вчера в 18:00
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
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РБК 06:16
Наука
Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru вчера в 15:36
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Политика
Трамп начал зачистку созданного для противодействия СССР совета
Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене.
Взгляд.ру 00:59