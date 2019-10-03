Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБиржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

Индекс деловой активности в прошлом месяце снизился до 47,8 пункта — это минимальный уровень с июня 2009 года. В Великобритании также наблюдаются рекордные за три года снижение показателей. Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
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