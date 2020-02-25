Экономика
REGNUMФондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус
Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12
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Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
Происшествия
В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу
По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
Политика
В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ
Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Общество
Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию
В решении говорится, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека.
Политика
Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям
Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова
Биатлон
Губерниев послал всех требующих от Логинова покаяния за допинг
Комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике иностранных спортсменов, которые требуют от российского биатлониста Александра Логинова покаяния и извинений за применение допинга.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Корею и Иран
Поскольку риск инфицирования в вышеуказанных странах высок, Роспотребнадзор рекомендует гражданам России отказаться от посещения Италии, Кореи и Ирана, говорится в обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Общество
Анна Митянина избрана детским омбудсменом Петербурга
Сразу после голосования Анна Митянина, которая официально стала детским омбудсменом города на Неве, заменив проработавшую до нее 10 лет на данном посту Светлану Агапитову, рассказала журналистом, что самым главным на своем посту считает обеспечение безопасности детей.
Политика
В Харькове проспекту вернули название в честь маршала Жукова
В Харькове на сессии горсовета подавляющим большинством голосов было решено вернуть одному из проспектов название в честь советского маршала Георгия Жукова.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Политика
Эрдоган назвал место и дату переговоров по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.