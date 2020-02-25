Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.

Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус

Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.

Армия и оружие Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Общество Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию В решении говорится, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Общество В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Происшествия Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.

Биатлон Губерниев послал всех требующих от Логинова покаяния за допинг Комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике иностранных спортсменов, которые требуют от российского биатлониста Александра Логинова покаяния и извинений за применение допинга.

Здоровье Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Корею и Иран Поскольку риск инфицирования в вышеуказанных странах высок, Роспотребнадзор рекомендует гражданам России отказаться от посещения Италии, Кореи и Ирана, говорится в обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства.

Общество Анна Митянина избрана детским омбудсменом Петербурга Сразу после голосования Анна Митянина, которая официально стала детским омбудсменом города на Неве, заменив проработавшую до нее 10 лет на данном посту Светлану Агапитову, рассказала журналистом, что самым главным на своем посту считает обеспечение безопасности детей.

Политика В Харькове проспекту вернули название в честь маршала Жукова В Харькове на сессии горсовета подавляющим большинством голосов было решено вернуть одному из проспектов название в честь советского маршала Георгия Жукова.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Политика Эрдоган назвал место и дату переговоров по Идлибу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.