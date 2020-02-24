Экономика

КомпанияКомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 09:57

Акции золотодобытчиков менее чувствительны к движениям рынка

Finam.Ru03:22

Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

ТАССвчера в 16:51

Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса

ПРАЙМвчера в 16:27

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 11:12

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4%

Интерфакс02:26

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБКвчера в 09:48
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Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Интерфакс 01:15
Общество

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Политика

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета 04:20
Политика

В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.
РИА Новости 04:26
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Политика

Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана

Речи о двусторонних контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет, однако встреча в многостороннем формате согласовывается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости вчера в 16:08
Происшествия

Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста

В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
Новостной фронт 03:36
Происшествия

Прокурор просит дать 13 лет матери, убившей дочь из-за хлебных крошек

РИА Новости 03:52
Происшествия

В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок

ТАСС 03:23
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Происшествия

Суд арестовал петербуржца, похитившего телефон у «Человека-паука»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Пегова, похитившего мобильный телефон у аниматора в костюме "Человека-паука".
ТАСС 04:58
Футбол

«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Sport.ru 04:59
Общество

ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения в деле Алексея Гаскарова и Ильи Гущина, осужденных по «болотному делу», и присудил им по 10 000 евро компенсации, говорится в опубликованном на сайте суда решении.
Ведомости 04:57
Общество

В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса

В начале февраля власти Японии изолировали на карантин круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тысячи пассажиров, в том числе 24 россиянина.
Дождь 04:24
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Происшествия

Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 03:37
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 43

Число случаев заболеваний в Иране, вызванных коронавирусом, достигло 43, восемь из них привели к летальному исходу.
ТАСС 23 февраля в 05:06
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Единоборства

Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Матч ТВ 01:04
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Общество

«Дизайнеры-сатанисты»: «Сорок Сороков» пригрозили оскорблением чувств верующих божественному ресторану на Рубинштейна

Неравнодушных верующих в группе «Сорока Сороков» призывают звонить и писать по всем контактам заведения, с требованием его закрыть «как разжигающее религиозную ненависть к христианам».
Фонтанка.Ру 05:06
Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Lenta.ru 04:08
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
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