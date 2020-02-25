Экономика

КомпанияКомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Азиатские биржи рухнули вслед за американскими из-за коронавируса

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