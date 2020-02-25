Экономика
КомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса
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Здоровье
Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Происшествия
Омский СК возбудил дело о превышении полномочий полиции при задержании Дмитрия Фёдорова
«Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД по Омску, неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области в отношении Фёдорова», — говорится в постановлении следователя, которое опубликовал депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Общество
В Японии умер старейший мужчина в мире
Игры
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Общество
Месяц жизни в московской коммуналке оценили в девять тысяч рублей
Месяц жизни в столичной коммуналке оценили в девять тысяч рублей — именно по такой цене сдается самая дешевая комната в пределах «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях), следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Общество
Роскачество проверило безопасность автомобильной «незамерзайки»
Эксперты Роскачества проверили по 26 показателям качества и безопасности стеклоомывающую жидкость 31 торговой марки.
Здоровье
Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Авто
Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Происшествия
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Авто
Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Седан Mazda 6 следующей генерации выйдет на рынок самое раннее - в марте 2022 года.
Политика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Религия
День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля
25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.