Экономика
РБКАмериканские индексы упали из-за угрозы пандемии
Рынок акций США снижается вслед за азиатскими и европейскими торговыми площадками. Глобальное падение котировок вызвала новость о новых очагах распространения коронавируса за пределами КНР — в Италии, Южной Корее и Японии. Американский рынок акций открылся снижением котировок.
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Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса
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Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
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Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
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Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
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Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
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Да, «украиной» в разных землях домонгольской Руси называли просто окраинные территории. это так.
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Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
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