Экономика

РБКРБКАмериканские индексы упали из-за угрозы пандемии

Рынок акций США снижается вслед за азиатскими и европейскими торговыми площадками. Глобальное падение котировок вызвала новость о новых очагах распространения коронавируса за пределами КНР — в Италии, Южной Корее и Японии. Американский рынок акций открылся снижением котировок.
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