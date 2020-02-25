Экономика

КомпанияКомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Индексы РФ, золото, «Лента»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса

ПРАЙМвчера в 16:27

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 20:22

Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

ТАССвчера в 16:51

Азиатские биржи рухнули вслед за американскими из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомостивчера в 11:49

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 11:12
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Происшествия

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

Российская газета 00:31
Происшествия

В Приморске вандалы осквернили финский мемориал

По информации администрации района, неизвестные вандалы залили краской мемориал посвящённый жертвам войны.
Ivbg.ru вчера в 22:58
Авто

Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее

Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Tvoe-avto.com 22 февраля в 09:49
Общество

В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости

Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
REGNUM 00:39
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Культура

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»

ТАСС 21 февраля в 16:34
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика

В МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве

Крутских отметил, что Москва ранее не раз предлагала Вашингтону встретиться и «обсудить каждое конкретное обвинение», сделав это «на уровне профессионалов, а не через СМИ».
РБК 00:47
Происшествия

Более 200 пьяных водителей задержали в Иркутской области в выходные

В минувшие выходные на дорогах Приангарья выявили свыше 200 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Байкал24 вчера в 23:17
Политика

Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

Известия вчера в 10:47
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Футбол

Футбольный «Кубок Легенд» в Москве завершился грандиозным скандалом

По ходу игры разразился грандиозный скандал, связанный с судейством. По ходу финала сборная звезд ушла с поля в знак протеста.
Московский Комсомолец 23 февраля в 10:58
Общество

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу

Lenta.ru вчера в 06:54
Футбол

Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
Bookmaker-ratings.ru 00:59
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Российская газета вчера в 23:59
Общество

¾ россиян настаивают на сильной руке в руководстве страны

Три четверти граждан РФ уверены, что стране необходим «сильный и властный руководитель».
Московский Комсомолец вчера в 16:54
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестёркин попали в аварию

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию.
News.ru вчера в 11:49
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 23 февраля в 01:05
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости 23 февраля в 18:22
Культура

«Новороссия» опубликовала трогательный клип о защитниках Донбасса

Песня музыкального коллектива Народной милиции ЛНР посвящен защитникам Донбасса. Релиз клипа состоялся накануне Дня защитника Отечества.
Культуромания 00:40
Общество

Украинцам начали приходить счета за коммуналку на десятки тысяч гривен

Жителям украинской столицы начали приходить счета на десятки тысяч гривен. «Реформа» началась после прошлогоднего скандала с газом.
Аргументы недели 23 февраля в 13:19
Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец вчера в 08:07
Общество

В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов

Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы.
RT на русском вчера в 23:00
Авто

Kia рассказала о технических характеристиках нового Sorento

Компания Kia опубликовала все технические характеристики совершенно нового кроссовера Sorento. Свою новинку Kia показала на днях.
Picsnews.net 23 февраля в 04:04
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru вчера в 00:40
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда вчера в 03:58
Общество

В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:52
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