Экономика
КомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса
Аргументы и Фактывчера в 20:22
Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 11:12
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В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess
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В Приморске вандалы осквернили финский мемориал
По информации администрации района, неизвестные вандалы залили краской мемориал посвящённый жертвам войны.
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Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
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В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости
Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
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Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
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Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Политика
В МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве
Крутских отметил, что Москва ранее не раз предлагала Вашингтону встретиться и «обсудить каждое конкретное обвинение», сделав это «на уровне профессионалов, а не через СМИ».
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Более 200 пьяных водителей задержали в Иркутской области в выходные
В минувшие выходные на дорогах Приангарья выявили свыше 200 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Футбол
Футбольный «Кубок Легенд» в Москве завершился грандиозным скандалом
По ходу игры разразился грандиозный скандал, связанный с судейством. По ходу финала сборная звезд ушла с поля в знак протеста.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Шоу-бизнес
Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу
Футбол
Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»
Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Общество
¾ россиян настаивают на сильной руке в руководстве страны
Три четверти граждан РФ уверены, что стране необходим «сильный и властный руководитель».
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестёркин попали в аварию
Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Культура
«Новороссия» опубликовала трогательный клип о защитниках Донбасса
Песня музыкального коллектива Народной милиции ЛНР посвящен защитникам Донбасса. Релиз клипа состоялся накануне Дня защитника Отечества.
Общество
Украинцам начали приходить счета за коммуналку на десятки тысяч гривен
Жителям украинской столицы начали приходить счета на десятки тысяч гривен. «Реформа» началась после прошлогоднего скандала с газом.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Общество
В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов
Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы.
Авто
Kia рассказала о технических характеристиках нового Sorento
Компания Kia опубликовала все технические характеристики совершенно нового кроссовера Sorento. Свою новинку Kia показала на днях.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.