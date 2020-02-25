Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.

Авто Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.

Общество В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.

Происшествия СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.

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Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Общество В Китае разработали вакцину от коронавируса Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.

Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.

Политика Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Общество В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы.