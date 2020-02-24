Экономика
КомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 11:12
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Кино
В сеть утекли фото со съёмок второго сезона «Ведьмака»
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Политика
В Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России
Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Политика
Песков вновь опроверг обвинения США о «вмешательстве» России
США регулярно обвиняют Россию в некоем «вмешательстве», Москва настаивает на том, что этого не было и нет, заявил во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
Экономика
Мусорная госкомпания предложила не вводить раздельный сбор повсеместно
Президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в январе 2020 года поручил до 1 июня утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в России.
Политика
Астраханские депутаты приняли отставку мэра
Депутаты Астраханской городской думы на заседании 25 февраля приняли отставку мэра Радика Харисова, сообщила пресс-служба гордумы.
Культура
Голованов назвал причины ухода на канал «Украина 24»
Причиной ухода Голованова с поста генерального продюсера телеканала NewsOne стала его работа над новыми проектами.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Число погибших в ДТП под Усинском возросло до четырех человек
По последним данным, число погибших возросло до четырех человек. Всех уже извлекли из автомобиля.
Шоу-бизнес
Исполнительница хита «За Путина» ответила на насмешки Водонаевой
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Политика
В СНБО Украины высказались по поводу подачи воды в Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Культура
«Новороссия» опубликовала клип о защитниках Донбасса
Военно-музыкальный ансамбль "Новороссия" опубликовал на YouTube клип на песню "Инвалид войны". Ролик посвящен защитникам Донбасса.
Здоровье
Турция запретила ввоз электронных сигарет и их компонентов
Турецкие власти официально запретили импорт электронных сигарет, электронных кальянов, их компонентов и смесей для курения, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Киберспорт
Streets of Rage 4 выйдет весной с кооперативом по сети
Создатели Streets of Rage 4 наконец-то объявили примерную дату выхода броулера — релиз состоится весной на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Steam).
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Toyota, Lexus до конца 2020 года оснастят все свои транспортные средства для российского рынка уникальным идентификатором против угона.
Экономика
Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
Футбол
Вернер может обойтись «Ливерпулю» в 30 млн евро
По информации немецких СМИ, "Ливерпуль" приступил к рассмотрению всех нюансов по трансферу нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера.
Общество
Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации
Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты.