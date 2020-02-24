Экономика
КомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Индексы американских бирж упали на 3% из-за опасений вокруг коронавируса
Говорит Москва24 февраля в 09:49
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Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
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В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Как отмечают специалисты из Cancer Research UK, рак печени обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях, но по мере прогрессирования заболевания первые признаки начинают проявляться во время приема пищи.
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Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
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В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
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Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
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Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
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В Совете Федерации подготовили законопроект, ужесточающий наказание за неправомерное поведение на пляжах, сообщает «МК».
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Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
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Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра и Гретцки
Панарин оказался седьмым хоккеистом в истории команды, у которого на счету две десятиматчевые результативные серии в течение одного сезона.
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Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
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Volkswagen назвал комплектации нового Polo для РФ
Для покупки лифтбек будет доступен в четырех комплектациях с названиями Origin, Respect, Status и Exclusive.
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МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
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Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге
Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.