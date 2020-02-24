Экономика

КомпанияКомпанияБиржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Ранее упали азиатские и европейские торговые площадки.
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Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомости24 февраля в 11:49

Фондовые торги в США закрылись падением индексов во второй день подряд

ТАССвчера в 16:49

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

ПРАЙМвчера в 16:47

Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 16:54

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Ру24 февраля в 11:12

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК24 февраля в 09:48

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru24 февраля в 04:30
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Футбол

В РФС подтвердили работу системы VAR на всех матчах Премьер-Лиги

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию о том, что система видеопомощи арбитра будет использоваться во всех матчах весенней части чемпионата России.
Чемпионат 03:24
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском 03:07
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Московский Комсомолец 24 февраля в 02:51
Общество

Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить

Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Lenta.ru 03:05
Политика

Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной

Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
РБК 02:24
Наука

Ежедневное употребление фруктов и овощей поможет избежать инсульта

Правильное питание поможет снизить риск развития многих болезней, в том числе инсульта.
Shraibikus News вчера в 04:55
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Политика

Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

RT на русском вчера в 02:18
Общество

В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
RT на русском 03:08
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Происшествия

Мигрант убил лопатой брата в Петербурге и закопал тело в лесу

Как предполагает следствие, в день пропажи повара он около 23:50 мск в лесном массиве у станции метро «Шушары» убил своего двоюродного брата.
REGNUM 03:10
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие

Порядок доставки воинской корреспонденции в Сирию хотят изменить

«Положениями Соглашения устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при её доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования Российской Федерации, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики», — сказал Панков.
Парламентская газета вчера в 16:17
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Общество

Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
РБК 01:00
Кино

В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»

RT на русском вчера в 08:57
Здоровье

Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Lenta.ru 01:57
Космос

Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou

REGNUM вчера в 20:02
Политика

В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по Конституции

Отдельно оговаривается, что россияне могут ознакомиться с текстом поправок в Конституцию, которые до этого уже пройдут голосование в Госдуме, Совете Федерации и заксобраниях регионов.
Городовой 00:48
Гаджеты

Xiaomi представит игровой смартфон с огромной АКБ

Вечерний курьер 24 февраля в 15:31
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
РБК 03:20
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 24 февраля в 04:32
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

РИА Новости 03:38
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

Сурков назвал причины своего ухода из Кремля

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля.
Gazeta.SPb 02:30
Общество

СПЧ попросил проверить жалобы на пытки фигурантов дела «Сети»

Евразия Daily вчера в 10:40
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Экс-президенты Польши призвали помочь украинским мигрантам

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году украинские мигранты удвоили размер трат в Польше, при этом поток денег на Украину остался на прежнем уровне.
REGNUM 00:35
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