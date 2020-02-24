Экономика
ВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 11:12
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:06, Ашберн
Наука
Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»
Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Общество
В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Вашингтона»
«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Наука
На Бали обнаружили крупнейшую коллекцию древнеримских бус
Крупнейшую коллекцию древнеримских стеклянных бусин с золотыми прокладками среди археологических раскопок Юго-Восточной Азии обнаружили на острове Бали.
Финансы
Евро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Общество
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
Новая коронавирусная инфекция В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Технологии
Личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой
Как только пользователь копирует фотографию, в буфере обмена оказываются не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, объясняет программист.
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Гаджеты
Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G
Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
Авто
Уникальную систему против угона получат автомобили Toyota и Lexus
С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются Toyota Camry и RAV4, а уже к июлю 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, будут защищены уникальной системой.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Политика
Демократы на теледебатах разошлись во мнениях по вопросу о войсках США на Ближнем Востоке
Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж отметил, что США "должны сохранить возможности для ведения разведки" на Ближнем Востоке, а также "координировать свои действия с международным сообществом".
Культура
Разыгрываем коллекционное издание World of Warcraft в честь 15-летия игры! [Обновлено]
Коллекционное издание к 15-летию World of Warcraft включает фигурку Рагнароса, коврик для мыши с картой Азерота, внутриигровых маунтов, значок Ониксии, восемь артов и 30 дней подписки.
Общество
Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Здоровье
Находящиеся в Италии россияне рассказали о «массовом психозе» в стране из-за коронавируса
Россиянка Кристина, которая работает гидом в Турине, рассказала Москве 24 про обстановку в городе в связи со вспышкой коронавируса в стране.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Гаджеты
ЕС предполагает сделать аккумуляторы в смартфонах съемными
Недолговечность аккумуляторов в смартфонах приводит к тому, что пользователям их приходится часто менять, считают в ЕС.