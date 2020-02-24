Экономика

ВедомостиВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
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Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

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Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

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