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Экономика

Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1%, S&P 500 обновил максимум

22 июня американские фондовые площадки демонстрировали позитивную динамику.
Finam.Ru
S&P 500 поднялся на 0,34%, до 4280,81 пункта, тогда как промышленный DJIA вырос на 0,70%, до 34437,40 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на незначительные 0,06%, до 14360,39 пункта, несколько отскочив от рекорда в 14414,5 пункта.
ПРАЙМ
Доходность 10-летних трежерис остается на уровне 1,48%.
Finam.Ru
Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 46 из 100, отражая опасения инвесторов относительно ужесточения политики ФРС в 2022-2023 годах.
Finam.Ru

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