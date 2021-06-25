ФинмаркетАмериканские фондовые индексы выросли на 0,6-1%, S&P 500 обновил максимум22 июня американские фондовые площадки демонстрировали позитивную динамику.Finam.RuS&P 500 поднялся на 0,34%, до 4280,81 пункта, тогда как промышленный DJIA вырос на 0,70%, до 34437,40 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на незначительные 0,06%, до 14360,39 пункта, несколько отскочив от рекорда в 14414,5 пункта.ПРАЙМДоходность 10-летних трежерис остается на уровне 1,48%.Finam.RuИндекс настроений от Freedom Finance снизился до 46 из 100, отражая опасения инвесторов относительно ужесточения политики ФРС в 2022-2023 годах.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИндексы NASDAQ и S&P 500 обновили рекордКоммерсантъвчера в 00:34Индекс S&P достиг новых максимумов вслед за Nike и банковскими акциямиРБКвчера в 12:47Биржевые индексы США в основном вырослиПРАЙМвчера в 16:41Американский рынок акций растет, индекс S&P 500 вновь достиг рекордаФинмаркетвчера в 10:21Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленноREGNUM19:31«Фридом Финанс»: В ожидании импульса к ростуSIA.ru24 июня в 05:56Индексы Dow и S&P 500 в среду снизились, Nasdaq достиг нового рекордаИнтерфакс23 июня в 23:51Показать ещёОценитьПоделиться