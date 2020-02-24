Экономика
Газета.RuБиржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business. Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% до 28188,56 пункта.
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Здоровье
«Болезнь Икс»: коронавирус может стать смертельной эпидемией, о которой ВОЗ предупредила в 2015 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году впервые составила список приоритетных заболеваний, которые следует исследовать в первую очередь, а затем каждый год его обновляла.
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Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Экономист предупредил россиян о приближении нового мирового кризиса
Вероятность наступления нового мирового экономического кризиса в 2021 году возрастёт до 50%.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Власти Украины вернут должность Главного санитарного врача
В правительстве Украины в ближайшее время примут решение восстановить должность Главного государственного санитарного врача, эти функции возложат на одного из заместителей министра здравоохранения.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Здоровье
В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе
Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник.
Армия и оружие
Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Хоккей
Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Авто
Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Седан Mazda 6 следующей генерации выйдет на рынок самое раннее - в марте 2022 года.
Армия и оружие
ABC (Испания): как происходило уничтожение русского флота в сражении при Цусиме, самом страшном морском сражении в истории со времен Трафальгара (ABC.es)
Уже на следующий день после самого страшного морского поражения Российской империи, которое произошло в 1905 году в Корейском проливе в ходе Русско-японской войны, испанская пресса вовсю трубила о нем.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Космос
Получены данные, изменяющие историю формирования Земли
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Гаджеты
Google неожиданно выпустил новую версию Android 11
23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Культура
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX получил первый тюнинг
Напомним, первый в истории Aston Martin кроссовер - модель DBX - был представлен в ноябре 2019 года.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".