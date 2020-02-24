Экономика

Газета.RuГазета.RuБиржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business. Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% до 28188,56 пункта.
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Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за опасений вокруг коронавируса

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Газета.Ru09:57

Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году впервые составила список приоритетных заболеваний, которые следует исследовать в первую очередь, а затем каждый год его обновляла.
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Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина

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Вероятность наступления нового мирового экономического кризиса в 2021 году возрастёт до 50%.
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США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
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Власти Украины вернут должность Главного санитарного врача

В правительстве Украины в ближайшее время примут решение восстановить должность Главного государственного санитарного врача, эти функции возложат на одного из заместителей министра здравоохранения.
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В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК вчера в 01:05
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник.
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РИА Новости вчера в 18:24
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
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Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов

Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
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США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
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Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне

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Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
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На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
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Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
Авто

Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Седан Mazda 6 следующей генерации выйдет на рынок самое раннее - в марте 2022 года.
Новые автомобили 22 февраля в 11:29
Армия и оружие

ABC (Испания): как происходило уничтожение русского флота в сражении при Цусиме, самом страшном морском сражении в истории со времен Трафальгара (ABC.es)

Уже на следующий день после самого страшного морского поражения Российской империи, которое произошло в 1905 году в Корейском проливе в ходе Русско-японской войны, испанская пресса вовсю трубила о нем.
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Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

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Получены данные, изменяющие историю формирования Земли

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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

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Google неожиданно выпустил новую версию Android 11

23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
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Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»

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Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
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Кроссовер Aston Martin DBX получил первый тюнинг

Напомним, первый в истории Aston Martin кроссовер - модель DBX - был представлен в ноябре 2019 года.
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Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
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