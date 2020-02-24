Экономика

Газета.RuГазета.RuБиржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business. Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% до 28188,56 пункта.
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Азиатские биржи рухнули вслед за американскими из-за коронавируса

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Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas

Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
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Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

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Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
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На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК 22:00
Экономика

Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей

Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
URA.Ru 21:45
Экономика

Почти на миллиард завысили стоимость четвертого моста в Новосибирске

По мнению новосибирских аналитиков, стоимость строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске завысили почти на миллиард рублей.
АиФ Новосибирск вчера в 00:59
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Кино

Режиссер Константин Буслов: Мне интересен путь Калашникова. ЭКСКЛЮЗИВ

В широкий прокат вышла биографическая драма «Калашников», рассказывающая о тернистом пути легендарного конструктора.
МИР 24 вчера в 03:04
Здоровье

Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.
Lenta.ru 19:00
Политика

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.
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В США показали первые эскизы новой пушки

На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
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Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru 10:54
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
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В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

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Политика

Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека

Российский лидер Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Газета.Ru 14:05
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник.
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«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса

Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
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Шепелев раскрыл свои планы после ухода с Первого канала

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл свои планы после увольнения с Первого канала.
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«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»

«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
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Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

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Экс-президент «Реала»: «Роналду пришлось бы заплатить 30 млн евро за отказ перехода в наш клуб»

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году за 94 миллиона евро.
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Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

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Наука

На юго-западе Туркмении подтвердили крупные запасы нефти и газа

Значительные запасы нефти и газа месторождения Узынада выявлены в ходе совместных разведывательных работ госкорпорации «Туркменгеология» и госконцерна «Туркменнефть», 20 февраля сообщает туркменская газета «Золотой век».
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Армия и оружие

Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 14 ракет, 12 из них перехвачены.
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На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
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В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва 22 февраля в 23:03
Здоровье

В Молдавии объявили желтый код опасности из-за коронавируса

Правительство Молдавии объявило желтый код опасности в связи с риском распространения коронавируса в стране.
Евразия Daily 09:23
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