Экономика
Газета.RuБиржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business. Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% до 28188,56 пункта.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Наука
Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas
Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
Происшествия
Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Экономика
Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей
Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
Экономика
Почти на миллиард завысили стоимость четвертого моста в Новосибирске
По мнению новосибирских аналитиков, стоимость строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске завысили почти на миллиард рублей.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Кино
Режиссер Константин Буслов: Мне интересен путь Калашникова. ЭКСКЛЮЗИВ
В широкий прокат вышла биографическая драма «Калашников», рассказывающая о тернистом пути легендарного конструктора.
Здоровье
Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.
Армия и оружие
В США показали первые эскизы новой пушки
На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Политика
Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека
Российский лидер Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе
Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник.
Общество
«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса
Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Шоу-бизнес
Шепелев раскрыл свои планы после ухода с Первого канала
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл свои планы после увольнения с Первого канала.
Хоккей
«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
Футбол
Экс-президент «Реала»: «Роналду пришлось бы заплатить 30 млн евро за отказ перехода в наш клуб»
Роналду перешел в «Реал» в 2009 году за 94 миллиона евро.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Наука
На юго-западе Туркмении подтвердили крупные запасы нефти и газа
Значительные запасы нефти и газа месторождения Узынада выявлены в ходе совместных разведывательных работ госкорпорации «Туркменгеология» и госконцерна «Туркменнефть», 20 февраля сообщает туркменская газета «Золотой век».
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа
Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 14 ракет, 12 из них перехвачены.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Здоровье
В Молдавии объявили желтый код опасности из-за коронавируса
Правительство Молдавии объявило желтый код опасности в связи с риском распространения коронавируса в стране.