Экономика
Газета.RuБиржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business. Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% до 28188,56 пункта.
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Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
В Японии умер старейший мужчина на земле
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Авто
Седан DS 9 рассекречен до официальной премьеры
К сожалению для премиум-бренда Peugeot, новый французский седан, премьера которого было на сегодня, рассекречен — это DS 9. На прошлой неделе DS Automobiles объявила о выпуске нового седана, который доведет общее количество моделей марки до трех.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Единоборства
Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.
Происшествия
В Пензенской области найдены тела четырех погибших
В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в многоквартирном жилом доме обнаружены тела четырех человек.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Единоборства
Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым
Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Происшествия
В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Общество
Глава Росприроднадзора посетит Красноярск
Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Футбол
Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Футбол
«Челси» — «Бавария»: хозяева не смогут победить в матче Лиги чемпионов
25 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Челси» встретится с немецкой «Баварией».
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Наука
Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет
Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в ДТП
Российские легионеры «Нью-Йорк Рейнджерс» - вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич угодили в дорожно-транспортное происшествие.
Политика
В Киеве прошли обыски на предприятии «Украинская бронетехника»
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.