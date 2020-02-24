Экономика

Газета.RuГазета.RuБиржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business. Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% до 28188,56 пункта.
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Азиатские биржи рухнули вслед за американскими из-за коронавируса

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В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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К сожалению для премиум-бренда Peugeot, новый французский седан, премьера которого было на сегодня, рассекречен — это DS 9. На прошлой неделе DS Automobiles объявила о выпуске нового седана, который доведет общее количество моделей марки до трех.
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В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

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В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в многоквартирном жилом доме обнаружены тела четырех человек.
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Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
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Шепелев раскрыл свои планы после ухода с Первого канала

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Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

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Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
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Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

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Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

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СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
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Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

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Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет

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