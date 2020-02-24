Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business. Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% до 28188,56 пункта.

Авто Седан DS 9 рассекречен до официальной премьеры К сожалению для премиум-бренда Peugeot, новый французский седан, премьера которого было на сегодня, рассекречен — это DS 9. На прошлой неделе DS Automobiles объявила о выпуске нового седана, который доведет общее количество моделей марки до трех.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Единоборства Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.

Происшествия В Пензенской области найдены тела четырех погибших В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в многоквартирном жилом доме обнаружены тела четырех человек.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Единоборства Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Экономика В России изменят правила выдачи кредитов В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.

Происшествия В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.

Общество Глава Росприроднадзора посетит Красноярск Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.

Экономика Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.

Происшествия СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.

Футбол Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.