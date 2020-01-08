Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruБиржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов

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Цены на нефть и золото выросли примерно на 5% и 2% соответственно, а затем немного снизились, поскольку иранские официальные лица заявили, что их страна не хочет войны, а ракетные удары «завершили» ответ Иран на убийство генерала Сулеймани.
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Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

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