Экономика
Inc-news.ruБиржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов
Цены на нефть и золото выросли примерно на 5% и 2% соответственно, а затем немного снизились, поскольку иранские официальные лица заявили, что их страна не хочет войны, а ракетные удары «завершили» ответ Иран на убийство генерала Сулеймани.
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Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО
Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Иран не исключил дополнительных мер против США
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что страна не исключает дополнительных мер против Соединённых Штатов.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Происшествия
Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета
На месте крушения украинского самолета в Иране найдены все черные ящики, комиссия начала расследование причин катастрофы, сообщает агентство Fars.
Энергетика
На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Футбол
«Шальке» предложил «Ростову» 15 млн евро за Шомуродова
Как сообщает GoSport.uz, гельзенкирхенцы уже сделали предложение ростовчанам. «Шальке» оценивает форварда сборной Узбекистана в 15 млн евро.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Наука
Врачи предложили использовать вакцину от гриппа для борьбы с раком
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
Происшествия
Сына Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Шоу-бизнес
Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Политика
В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Политика
Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране
Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру.
Армия и оружие
Названа цель ракетного удара Ирана по базе США в Ираке
Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.