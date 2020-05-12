В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.

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Общество Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс». 374

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 744

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Общество Попова назвала корректный способ сравнивать страны по заражениям COVID-19 Сравнивать уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах целесообразно лишь из расчета числа заразившихся на 100 тыс. населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 89

Общество Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости. 49

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Здоровье Из больницы в Струнино в разгар пандемии уволились 40 медработников До начала пандемии в больнице было занято 1185 сотрудников, теперь же там работает на 40 человек меньше.

Космос Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана. 2

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Экономика Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда. 83