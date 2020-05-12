Экономика

News.ruNews.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились

В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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