Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
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Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Анна Щербакова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она ушла из группы Этери Тутберидзе.
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Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
Здоровье
С 12 мая в муниципалитетах Самарской области ослабили ограничения
С 12 мая в Самарской области власти частично ослабят режим введенных ранее ограничений и режима самоизоляции.
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Происшествия
На берегу водоёма в Калининграде нашли тело 43-летнего мужчины
На берегу водоёма в садовом обществе «Чайка» в Калининграде нашли тело мужчины.
Калининград.Ru 03:19
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Мост через Амур между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
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"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек
Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 03:46
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Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
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В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Экономика
Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен
Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).
3DNews вчера в 18:21
Общество
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года.
Агентство Москва 02:00
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Шоу-бизнес
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Особняк насчитывает восемь спален и 12 ванных комнат. Стоимость виллы оценивается в 18 миллионов долларов.
Pravda.Ru 10 мая в 03:23
Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Происшествия
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 05:12
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
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Общество
Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что производство на линиях калифорнийского завода возобновляется.
Коммерсантъ вчера в 20:27
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 4733 случая заражения коронавирусом
Нижегородская область занимает четвертое место в стране по количеству официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.
АПН - Нижний Новгород вчера в 06:31
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Йори Лехтеря перешёл в «Спартак»
Во вторник, 12 мая, официальный твиттер-аккаунт «Спартака» сообщил о подписании контракта с Йори Лехтеря.
ГЛАС.RU 04:34
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Норвегия решила распечатать «кубышку»
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BFM.ru 10 мая в 08:38
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Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
RT на русском 05:14
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Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11.00 до конца суток в столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра могут составить от 16 до 21 м / с. Ведомство просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59